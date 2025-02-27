بالفيديو - السفير الايراني مجتبى اماني لـred zone: السيّد هو من قرّر فتح جبهة الاسناد!

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كشف السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني أن السيّد حسن نصرالله هو وحده من قرر فتح جبهة اسناذ لغزة، كما كانت حماس هي وحدها من قرر فتح جبهة الحرب مع العدو في السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.



وفي مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش عبر شاشة الـOTV ضمن برنامج ريدزون، اعتبر أماني أن بلاده تطلب الاذن للطائرات التي تقل رسميين، وتحظى بالموافقة بعد التنسيق مع الخارجية، لكن بالنسبة للطيران المدني قال انه ‎يجب أن نصبر أيّامًا حتّى نستطيع أن نحلّ مشكلة هبوط الطائرات وإن شاء الله سنجد طريقة لحلّ هذا الموضوع.

وعن اعادة الاعمار كشف اماني أنّ إيران مستعدّة تمامًا وجاهزة لدعم الشعب اللبناني في اعادة البناء والترميم، كما سرد أماني كيفية انفجار جهاز البايجر في يده ولماذا كان معه.