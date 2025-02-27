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التحدّي الأكبر الذي يواجهه لبنان...

27
FEBRUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يُشكّل العامل الإسرائيلي التحدّي الأكبر الذي يواجهه لبنان في هذه المرحلة، في ظلّ التمادي الإسرائيلي في الخروقات والاستفزازات على غرار ما جرى في الساعات الأخيرة، سواء في تحليق طائرات التجسس فوق بيروت والضاحية أو بتجريف منازل قرى حدودية أو الاستهدافات المتواصلة، وآخرها في الهرمل باستهداف مسيّرة لسيارة مدنية، أفيد عن سقوط شهيد وجرحى.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أغار بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على عنصر بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لـ«حزب الله» في منطقة القصير.

 

وأضاف أنّ «استهداف العنصر تمّ بعد أن انتهك بشكل متكرّر التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بما في ذلك تورّطه في مجال نقل الوسائل القتالية إلى «حزب الله» خلال الحرب.

 

وقد استُهدِف بينما كان يُخطط لتنفيذ عمليات نقل إضافية.

 

وأشار إلى أنّ وحدة 4400 تواصل تنفيذ عمليات نقل وسائل قتالية إلى «حزب الله» ممّا يُشكل تهديداً لأمن إسرائيل باعتبارها خرقاً فادحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».


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