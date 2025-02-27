الاستحقاقات الأبرز والأهم المدعوة الحكومة إلى تنفيذها

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الأنباء الكويتية: لا يختلف اثنان على ان عمر الحكومة القصير، المرتبط بالانتخابات النيابية المقررة في 2026، لن يتيح لها تحقيق العناوين التي طرحتها في بيانها الوزاري، لجهة الإصلاح والمشاريع البنيوية.

إلا ان الاستحقاقات الأبرز والأهم المدعوة إلى تنفيذها، هي التعيينات الإدارية، وفي طليعتها الأمنية في المناصب الحساسة من قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، إلى وظائف الفئة الأولى وغيرها.

ولعل الاستحقاق الداهم هو الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو وقد ترحل إلى يونيو. وتليها الانتخابات النيابية السنة المقبلة.



استحقاقان انتخابيان يقعان على عاتق وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبهما تنال الحكومة درجة التقدير من عدمها، وإن كانت مسيرة وزير الداخلية العسكرية تعزز القناعة بنجاحه في إجراء الاستحقاقين بنجاح.