الشرق الأوسط السعودية: لبنان: ثقة مريحة لأول حكومة في العهد الجديد

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

نالت الحكومة الأولى في العهد الجديد بلبنان، ثقة مريحة بأغلبية 95 صوتاً ومعارضة 12 نائباً فقط وامتناع 4 عن التصويت، فيما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام، إجراء إصلاحات «خلال أسابيع».

واختتمت المناقشات مساء أمس، بعد يومين من الجلسات، تحدث خلالها 48 نائباً، وتعهد في ختامها سلام «العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي»، و«مواصلة حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701»، مذكراً بأن البيان الوزاري أكّد «حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه».

وأكد سلام التزام حكومته «ملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة خلال أسابيع معدودة»، بما فيها إقرار الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.



