عناوين الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2025

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الأخبار: أين الدولة... ولجنة الإشراف؟

الإحتلال يوسّع إحتلاله وعدوانه ويقيم مناطق عازلة

أميركا تطلب 6 خطوات نحو التطبيع

إسرائيل تمهّد لسلخ الجنوب السوري

اللواء: انطلاقة مدروسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد ثقة 95 نائباً

عون يراهن على دعم سعودي فاعل.. وهاليفي يكشف عن نية لقصف تشييع نصرالله



البناء: إكمال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق غزة بعد تعطيل الاحتلال وإنجاز آخر تبادل / الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً و12 معارضاً و4 ممتنعين و17 غائباً / سلام: التحرير ووقف العدوان وإعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين والتعيينات



النهار: مانشيت "النهار" - ثقة "حرزانة" وتجديد التزامات الحكومة



الجمهورية: الثقة بالحكومة تعلن إنطلاقة العهد

واشنطن: لبنان قادر على التطبيع



الديار: بعد الثقة... سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!

عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء





l'orient le jour: Salam et son projet de « réforme et de sauvetage » soutenus par une large majorité

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم جثث 4 رهائن وإسرائيل تفرج عن سجناء فلسطينيين

الأنباء الكويتية: ًالتعيينات الأمنية ووظائف الفئة الأولى واستحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية الأبرز لتكريس نجاح حكومة العهد الأولى

أنظار الشارع اللبناني تتجه إلى «اليوم التالي» لما بعد الثقة بحكومة نواف سلام