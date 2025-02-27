عناوين الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2025

الأخبار: أين الدولة... ولجنة الإشراف؟
الإحتلال يوسّع إحتلاله وعدوانه ويقيم مناطق عازلة
أميركا تطلب 6 خطوات نحو التطبيع
إسرائيل تمهّد لسلخ الجنوب السوري
اللواء: انطلاقة مدروسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد ثقة 95 نائباً
عون يراهن على دعم سعودي فاعل.. وهاليفي يكشف عن نية لقصف تشييع نصرالله
البناء: إكمال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق غزة بعد تعطيل الاحتلال وإنجاز آخر تبادل / الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً و12 معارضاً و4 ممتنعين و17 غائباً / سلام: التحرير ووقف العدوان وإعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين والتعيينات
النهار: مانشيت "النهار" - ثقة "حرزانة" وتجديد التزامات الحكومة
الجمهورية: الثقة بالحكومة تعلن إنطلاقة العهد
واشنطن: لبنان قادر على التطبيع
الديار: بعد الثقة... سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!
عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء
l'orient le jour: Salam et son projet de « réforme et de sauvetage » soutenus par une large majorité
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم جثث 4 رهائن وإسرائيل تفرج عن سجناء فلسطينيين
الأنباء الكويتية: ًالتعيينات الأمنية ووظائف الفئة الأولى واستحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية الأبرز لتكريس نجاح حكومة العهد الأولى
أنظار الشارع اللبناني تتجه إلى «اليوم التالي» لما بعد الثقة بحكومة نواف سلام