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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2025

27
FEBRUARY
2025
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الأخبار: أين الدولة... ولجنة الإشراف؟
الإحتلال يوسّع إحتلاله وعدوانه ويقيم مناطق عازلة
أميركا تطلب 6 خطوات نحو التطبيع
إسرائيل تمهّد لسلخ الجنوب السوري

 

 

 

اللواء: انطلاقة مدروسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد ثقة 95 نائباً
عون يراهن على دعم سعودي فاعل.. وهاليفي يكشف عن نية لقصف تشييع نصرالله

 

 

 


البناء: إكمال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق غزة بعد تعطيل الاحتلال وإنجاز آخر تبادل / الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً و12 معارضاً و4 ممتنعين و17 غائباً / سلام: التحرير ووقف العدوان وإعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين والتعيينات

 

 

 


النهار: مانشيت "النهار" - ثقة "حرزانة" وتجديد التزامات الحكومة

 

 

 

 


الجمهورية: الثقة بالحكومة تعلن إنطلاقة العهد
واشنطن: لبنان قادر على التطبيع

 

 

 


الديار: بعد الثقة... سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!
عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء

 

 



l'orient le jour: Salam et son projet de « réforme et de sauvetage » soutenus par une large majorité

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تسلم جثث 4 رهائن وإسرائيل تفرج عن سجناء فلسطينيين

 

 

 

الأنباء الكويتية: ًالتعيينات الأمنية ووظائف الفئة الأولى واستحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية الأبرز لتكريس نجاح حكومة العهد الأولى
أنظار الشارع اللبناني تتجه إلى «اليوم التالي» لما بعد الثقة بحكومة نواف سلام

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