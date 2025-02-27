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سلام يطمئن حزب الله وجمهوره؟

27
FEBRUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بعد تجاوز امتحان الثقة تتجه الانظار الى انطلاق العمل الحكومي بعدما بات برنامج عمل مجلس الوزراء متخما بالملفات ولعل ابرزها بحسب مصدر وزاري، تأمين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار كما دحر الاحتلال الاسرائيلي.

 

ويشير المصدر لـ «الديار»:»بتنا على يقين ان هناك اصلاحات يفترض ان تسبق ارسال اي دولار الى لبنان وابرزها تطبيق القرار 1701 بحذافيره كما توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

 

وبدا لافتا جدا ما ورد على لسان سلام بعد التصويت على الثقة وقوله «لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة».

 

ورجحت مصادر مطلعة ان يكون موقفه هذا موجها «لطمأنة حزب الله وجمهوره والقول ان باقي المكونات غير راضية بهكذا مقايضة».

 

وقال سلام بكلمته في ختام جلسات الثقة:»سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».

 

واضاف:»كما سنؤلف خلال الأسابيع المقبلة الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية».

 

ولفت الى «اننا سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».



 

الديار
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