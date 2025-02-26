بالصور : أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب!

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:

"بتاريخ ٢٦ /٢ /٢٠٢٥، ضمن إطار عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي، مموَّهَين ومزوَّدَين بآلات تصوير وأجهزة تحسُّس. وقد عملت الوحدة على تفكيك الجهازَين، فيما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.

تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم."