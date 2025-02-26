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الصحناوي: رح شارك معكن موقفي من المواضيع الأساسية..

26
FEBRUARY
2025
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كتب النائب نيقولا الصحناوي عبر صفحته ما يلي :"

بما إنو ما كان الوقت بيسمح للكلام من داخل مجلس النواب، رح شارك معكن موقفي من المواضيع الأساسية اللي بتعنيني كنائب عن بيروت:

1️⃣ من ٤ آب لليوم، بعد في ناس ما رجعت ع بيوتها، وبعد في ضحايا ما شفيت، والأهم، بعد الأهالي ما حصلوا على العدالة. ورغم كل اهمية الموضوع مرق عليه البيان الوزاري بكلمتين رفع عتب.

2️⃣ الدولة اللبنانية تركتنا لوحدنا، وما وقف حد المتضررين إلا فخامة الرئيس العماد ميشال عون بموازنته الخاصة، بس للأسف مع تدهور الليرة، التعويضات ما كانت كافية. والحكومات المتعاقبة ما حطت ليرة وحدة لتعويض الأهالي!

3️⃣ رغم موافقة المجلس على اقتراح قانون لتعويض المتضررين، وانفتاح اعتماد بـ١٥٠٠ مليار ليرة، الحكومة ما صرفت ليرة وحدة! شو يعني؟ صار في لبنانيين درجة أولى ولبنانيين درجة تانية؟ نص بيروت مش جزء من لبنان؟

4️⃣ اليوم المطلوب تصحيح الغلط، والتعويض فورًا على المتضررين. لوح قزاز وباب خشب ما بيكفوا. المطلوب تسريع التحقيق ووقف المماطلة. لازم دعم القضاء مش التدخل فيه، ولازم الاستفادة من الدعم الدولي لجلب صور الأقمار الاصطناعية.

5️⃣ الأقمار الاصطناعية ما وقفت عن الرصد لحظة وحدة من ٢٠٠٦ لهلأ. وقّت الحرب الإسرائيلية على لبنان، كل تفصيل كان مرصود لحظة بلحظة، وأي تحرّك كان متابع. واليوم بدكن تقنعونا إنو بيوم انفجار بيروت ما كان في ولا صورة؟! روحو جيبو الصور وسلّموها للمحقق العدلي.

6️⃣ بدنا نعرف مين كان مهمل، بس الأهم مين جاب النيترات؟ مين خزنن؟ مين تركن بلا حماية؟ مين بيعرف فيهن وساكت؟ والأهم مين فجّرهن؟ صحيح ما فينا نرجّع الشهداء، بس فينا نمنح أهاليهن راحة البال بالحقيقة والعدالة.

7️⃣ انفجار مرفأ بيروت كارثة، والدولة ما قدرت تحمي، ولا قدرت تعمّر، ولا قدرت تعوّض. كيف بدنا نقنع الناس إنو دولتنا مش فاشلة؟

8️⃣ الجمعيات سدّت الفراغ يلي تركتو الدولة، باستثناء المؤونة الرئاسية وجهود محافظ بيروت. واليوم، أهالي بيروت والتجار عايشين جرح جديد. يلي ما تهجّر بالانفجار، عم يتهجّر من غياب الدولة والأمن.

9️⃣ ما بقى فينا نترك النزوح غير الشرعي فالتان. فكّروا بالحلاق يلي عم ينافسو نازح، ببياع الخضرة، بالشب اللبناني يلي عم يشتغل دليفري ليدفع قسط جامعته، بالممرض والممرضة... واللائحة ما بتخلص.

🔟 التفلت الأمني صار كارثي، بيروت وحدها شهدت أكتر من ١٠ جرائم بالشهرين الأخيرين، وأكتر من نصّ المتورطين نازحين غير شرعيين. الحلّ واضح: ترحيلهم فورًا، بلدن صارت آمنة بحسب سياسييهن، وبلدنا بحاجة لشبابو.

1️⃣1️⃣ متل ما لازم نأمّن الحماية لأهل بيروت، لازم نحافظ على حقوقن، وأبسطها المناصفة ببلدية بيروت. الانتخابات البلدية على الأبواب، والمناصفة بخطر. الحكومة قادرة تحل الموضوع بشخطة قلم. بتمنى بجلسة الثقة الجاية ما نضطر نعيد نفس الحديث ونطرح نفس المشاكل."

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