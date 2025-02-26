شو الوضع؟ الرتابة مستمرة برلمانياً لليوم الثاني لولا حجب الثقة من التيار الوطني الحر...

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لا شيء مفاجئاً في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري. فالثقة مؤمنة بفعل التزام غالبية الكتل النيابية تأييد حكومة نواف سلام، فيما يُقرنُ التيار الوطني الحر كالعادة القولَ بالفعل في التزامه المعايير الموحدة، والوضوح في التعاطي مع الملفات السياسية، وبالتالي سحب الثقة، والإنتقال إلى معارضة قوية وهادفة.

في هذا الوقت، شهدت الجلسة الثانية تأكيد رفض تكتل "لبنان القوي" التعاطي المزدوج مع الكتل في توقيت المتحدثين من النواب، فانسحب من الجلسة ظهر الأربعاء بعد رفض رئيس المجلس نبيه بري منح الكلام للنائب جورج عطالله. هذا فيما سجل عدد من النواب المنفردين سحب الثقة عن الحكومة، وكلٌ لأسبابه، فالنائب نبيل بدر شكى من التعاطي الإستنسابي مع التمثيل السُني، أما النائبة سينتيا زرازير فاعتبت أن البيان افتقد "عدداً من النقاط الأساسية. وبالتوازي أعلن النائب عماد الحوت امتناعه عن التصويت.

في التحركات الرسمية، يتوجه رئيس الجمهورية جوزاف عون الأحد إلى السعودية ومن ثم إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة العربية في القاهرة.

وفي سياق آخر، قدم الرئيس العماد ميشال عون التعازي بالسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية، ودون في سجل التعازي: "علاقة احترام وصداقة وثقة متبادلة جمعتني بك يا سماحة السيد لسنوات طوال في ظل المخاطر والتحديات التي واجهت بلدنا ولم تزل، فتوافقنا معاً على اهداف وطنية وقيم انسانية جمعتنا. وفي سبيل الدفاع عن لبنان وشعبه اخترنا دروب التحرير والمقاومة والاصلاح لمواجهة الباطل وإعلاء شأن الوطن والمواطن. لقد عرفتك عن كثب، انت الصديق الشريف والقائد الاستثنائي والمقاوم المخلص المقدام.. عظيماً كنت في حياتك وعظيماً في استشهادك، وستبقى رمزاً للبطولة والتضحية. اسأل الله ان يسكنك فسيح جنانه ؛ وخالص العزاء للعائلة ولكل محبيك.