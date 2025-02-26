رئيس الجمهورية استقبل وفدا من جامعة الروح القدس

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم وفداً من جامعة الروح القدس في

الكسليك برئاسة رئيس الجامعة الأب طلال الهاشم، الذي قدم التهنئة للرئيس عون بانتخابه،

واضعاً كل امكانات الجامعة بتصرفه لتطوير قطاع التربية في لبنان.

وأشار الاب الهاشم الى الدور الذي لعبته الرهبانيات اللبنانية في نشر التعليم في لبنان منذ القرن

السابع عشر، لايمانها بأهمية التعليم والتربية.

رئيس الجمهورية نوه من جهته بما قامت به جامعة الروح القدس وغيرها من الجامعات في

لبنان، لمواصلة النهوض برسالتها وسط كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. واكد امام

الوفد أن ثروة لبنان الحقيقية هي الثروة البشرية التي تصقلها الجامعات بالعلم والمعارف.

تحسين خياط

وفي قصر بعبدا ايضاً، السيد تحسين خياط يرافقه نجله كريم وابنته كرما.