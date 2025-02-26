الأجواء الباردة مُستمرة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، وبقاء الأجواء الباردة والصقيع بخاصة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى حتى ليل الجمعة/السبت، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحسن تدريجيا.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 600 متر.

الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 900 متر، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانا و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل : بين 40 و60 %.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,12

-ساعة غروب الشمس: 17,31