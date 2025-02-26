بالصور - هذا ما دونه الرئيس ميشال عون في سجل تعازي السيد

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قدّم الرئيس العماد ميشال عون، التعزية بالأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، وبالشهيد السيد هاشم صفي الدين، في باحة عاشوراء، محلة الجاموس،حيث يتقبّل حزب الله وعائلتا الشهيدين العزاء. وقد دوّن كلمة في سجل التعازي جاء فيها:



"علاقة احترام وصداقة وثقة متبادلة جمعتني بك يا سماحة السيد لسنوات طوال في ظل المخاطر والتحديات التي واجهت بلدنا ولم تزل،

فتوافقنا معاً على اهداف وطنية وقيم انسانية جمعتنا.

وفي سبيل الدفاع عن لبنان وشعبه اخترنا دروب التحرير والمقاومة والاصلاح لمواجهة الباطل وإعلاء شأن الوطن والمواطن.

لقد عرفتك عن كثب، انت الصديق الشريف والقائد الاستثنائي والمقاوم المخلص المقدام ..

عظيماً كنت في حياتك وعظيماً في استشهادك، وستبقى رمزاً للبطولة والتضحية.

اسأل الله ان يسكنك فسيح جنانه ؛ وخالص العزاء للعائلة ولكل محبيك"