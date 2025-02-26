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موسم "موسيقى الحجرة" يعود من الجامعة الأنطونية

26
FEBRUARY
2025
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بعد توقف استمرّ خمس سنوات، عادت حفلات "موسيقى الحجرة" في موسمها السابع، ليحيي مع إنطلاقته من الجامعة الأنطونية العروض الكلاسيكية الحيّة.
وقد افتُتِح الموسم بحفل استثنائي قدّمه العازف طوني ييك يانغ، أصغر فائز في المسابقة الدولية لعزف شوبان على البيانو. وحضره رئيس الجامعة الأب ميشال السغبيني، إضافة الى حضور حاشد من محبّي الفن والموسيقى.
أما برنامج حفل الإفتتاح فتضمّن مقطوعات موسيقية لموزارت، شوبان، وسكريبين، مما أضفى أجواءً مثالية لإحياء هذا التقليد الموسيقي العريق.
وفي مستهل الحفل، ألقى المدير الفني للموسم المايسترو الأب توفيق معتوق كلمة أمام الحاضرين، أثنى فيها على اهتمامهم بالفن الراقي وأكد أنَّ موسم "موسيقى الحجرة" سيبقى مستمراً وسيقدّم مستوى عالي من الموسيقى والفن الراقي.
إشارة الى أن عودة موسم "موسيقى الحجرة" يشكّل محطة مهمة في المشهد الثقافي اللبناني. فبعد سنوات من الغياب، يعكس حضور فنانين عالميين مثل طوني ييك يانغ التزامًا متجدّدًا بتعزيز الموسيقى الكلاسيكية الحية وإعادة ترسيخ لبنان كمركز ثقافي نابض بالحياة. ومن خلال ربط المواهب المحلية والدولية، يهدف الموسم إلى إلهام الموسيقيين الشباب، وجذب جماهير جديدة، والاحتفاء بجمال موسيقى الحجرة الخالد. لتؤكّد هذه الخطوة على أن الموسيقى الكلاسيكية لا تزال جزءًا حيويًا ومزدهرًا من الهوية الفنية اللبنانية.

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