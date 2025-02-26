living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"التيار" في ملبورن- أستراليا يقيم احتفالًا سنويًا: التيار إلى جانب العهد وسيدعم الحكومة بأي قرار صائب ويعارضها معارضةً بناءة

26
FEBRUARY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقام التيار الوطني الحر في ملبورن-أستراليا، إحتفاله السنوي في EPPING MEMORIAL HALL حيث لبّى المئات من مناصري التيار ومن أبناء الجالية دعوة التيار الوطني الحر تأكيداً على وفائهم لنهج التيار ودعماً لفكره ومسيرته.

حضر الحفل قنصل لبنان في ملبورن الاستاذ رامي الحامدي، عقيلة النائب ادكار طرابلسي عضو تكتل لبنان القوي، السيدة ندى طرابلسي، وممثلون عن حركة الاستقلال، نادي بقرزلا الاجتماعي، الجامعة اللبنانية الثقافية ، جمعية مرتمورة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، نادي شباب لبنان، حركة شباب زغرتا الزاوية، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية.

قدّم الحفل السيد روبير بخعازي والسيد جيرار ابراهيم.

وكانت كلمة لرئيس مكتب التيار في ملبورن السيد طوني قزي رحّب فيها بالحضور،
وشدّد قزي على أن التيار الوطني الحر وعلى رأسه الرئيس ميشال عون هو أكثر من ناضل في سبيل استقلال لبنان بوجه الطامعين وبوجه مطالب السفراء والقناصل خاصة لجهة توطين اللاجئين بأرضنا، ولهذه الاسباب كانت الثورة المزعومة في ١٧ تشرين.
وتوجه قزي بمعايدة خاصة للعماد ميشال عون بمناسبة عيده التسعين معاهداً اياه باكمال المسيرة للوقوف بوجه الفساد المستشري ومطالب الدول الغير متناسبة مع مصلحة لبنان.
وأكد قزي على ان اللقاء مناسبة لتجديد العزم ودعم شعبنا في الوطن الخارج من حرب اسرائيلية مدمرة.

وألقت عقيلة النائب ادكار طرابلسي عضو تكتل لبنان القوي، السيدة ندى طرابلسي كلمةً عبّرت فيها عن فرحتها بحضورها هذه المناسبة وحملت تحية من سعادة النائب، وأكدت ان التيار لا زال قوياً، وشددت على وجوب دعم العهد بما فيه مصلحة لبنان وعبّرت عن املها بمستقبل لبنان. وقالت ندى ان التيار بدأ تحضيراته للانتخابات النيابية المقبلة وتمنت لقاء الجميع على ارض الوطن لبنان.

وكانت كلمة لمنسق الهيئة الفيدرالية في التيار الوطني الحر - أستراليا السيد مارون الخوري عبر فيها عن الغصة الكبيرة بسبب ما يعاني منه لبنان من ازمات متتالية بالاخص الحرب الاسرائيلية الاخيرة التي لم تبقي حجر او بشر. وأمل الخوري ان تُستكمل البداية الجديدة المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بانسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من كل الارض اللبنانية، مشددا ان الارض لنا ولن نتخلى عن اي شبر منها، ووجّه تحية لروح الشهيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يصادف تشييعه اليوم ببيروت.
ورعاد الخوري بالذاكرة الى ثورة ١٧ تشرين، عندما كان العماد عون يحمل على كتفيه همّ لبنان ولم يستطع العالم اخضاعه لان معه شعبٌ مؤمن بقضيته. ولهذا اخذ اصعب القرارات من تحرير الجرود، الى تحرير رئيس الحكومة سعد الحريري المختطف، الى توقيع مراسيم النفط، ومحاربة مشروع توطين السوريين والفلسطينيين. ولهذه الاسباب تعرض التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل لاغتيال سياسي وحملة شعواء، لكن التيار اثبت انه لا يُكسر لانه يدافع عن قضية محقة. واكد الخوري على ان التيار الى جانب العهد وسيدعم الحكومة باي قرار صائب ويعارضها معارضةً بناءة في حال اتخذت قرارات ليست لمصلحة لبنان.

وكعادته، ألهب زغلول الانتشار الشاعر أنطوان برصونا الحضور بقصيدةٍ زجلية حماسيّة.

أحيا الاحتفال النّجم جورج المير وفرقته الموسيقية من خلال باقة من الأغاني الشعبية والوطنية تفاعل معها الحضور.
وتخلّل الاحتفال سحب على جوائز قيّمة في جوٍّ عائلي، وتفرّق الحاضرون على أمل اللقاء القريب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout