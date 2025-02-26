عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 شباط 2025

A + A -

الأخبار: مزايدات على المقاومة في جلسة الثقة... وسلام يتسلح بالدعم العربي

الحصار آتٍ على ظهر الحكومة

رجال القصر... عونيون يحيطون بعون



البناء: الغارات والتوغلات الإسرائيلية تخطف الأضواء عن مؤتمر الحوار في سورية / ثقة وازنة للحكومة مع مناقشة البيان… وباسيل بخطاب مدروس يحجب الثقة / رعد: للتعاون من أجل الدولة القوية القادرة والعادلة نحو الإصلاح والسيادة



النهار: مانشيت "النهار" - ثقة واسعة تغطي الأولويات العاجلة



اللواء: ذهول نيابي في جلسة المناقشة.. والبيان خارطة طريق لجمهورية الطائف

مطالعة وجدانية لرعد عن الحرب والتعاون مع الحكومة.. وباسيل يحجب الثقة.. وشهيدان بغارة إسرائيلية

الجمهورية: "همروجة" نيابية والثقة اليوم

الديار: هدوء نيابي غير مألوف... بري يضبط الإيقاع البرلماني وارتياح رئاسي لموقف الحزب

سبعة اسماء تتسابق لمركز حاكم المركزي... فلمن اللقب؟

هذا ما سيبحثه عون في الرياض... والتفاصيل لسلام



l'orient le jour: À Baabda, l'agonie de la tutelle iranienne



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعين جنوبي دمشق

الجيش الإسرائيلي يتوغّل في ريف القنيطرة الشمالي

الأنباء الكويتية: 75 نائباً طلبوا الكلام.. والدولة تنتظر للانطلاق ورئيس الجمهورية صرح بذمته المالية

سلام في جلسة «الثقة»: دولة تملك قرار الحرب والسلم وبسط سيادتها على كل أراضيها بقواها حصراً