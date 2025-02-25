معلومات تكشف لاول مرة عن قضاة لبنان مع الوزير السابق ابراهيم نجار: 7% فاسدون أم صالحون؟

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ينطلق اليوم برنامج "كلام ايناس" من اعداد وتقديم ايناس الجرمقاني بحلة جديدة، ضمن حلقات podcast revisited تحاور فيه سياسيين باسلوب جديد وضيف الحلقة الاولى وزير العدل السابق ابراهيم نجار.

وتطرح ايناس بجرأة الملفات وتضع الاصبع على الجرح في مكامن الخلل في الدولة.

وضمن برنامج كلام ايناس فقرة "الحقيقة او هل تجرؤ" يطرح خلالها ثلاثة صحافيين وهم رئيس تحرير جريدة الانباء صلاح تقي الدين، مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور والرئيس التنفيذي لشركة ستاتيستكس ليبانون وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر الاسئلة على الضيف.

والصحافيون الثلاثة سيكونون ضيوف دائمين للبرنامج.

كلام ايناس يعرض كل ثلاثاء الساعة ٨ ونصف عبر مواقع

Tayyar.Org

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Akbar lyoum

على ان يتوقف خلال شهر رمضان الكريم ويستأنف الثلاثاء ٨ نيسان الساعة ٨ ونصف