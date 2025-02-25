مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع يوقف أحد أخطر تجّار المخدّرات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

ضمن إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي، فى المناطق اللّبنانية كافّة، لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة وترويج وتهريب المخدّرات وتوقيفهم، وفي سياق تنفيذ الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة، الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع، حول مكان وجود أحد أخطر تجّار المخدّرات، والمطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدليّة بجرائم مختلفة، أبرزها: مخدّرات، سرقة، تأليف عصابات ومحاولة قتل عسكريين، ويُدعى:

-ع. م. (مواليد العام 1963، لبناني)

من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، ونتيجةً لعمليات رصدٍ وتعقّب استمرّت لعدّة أشهر، تمكّنت إحدى دوريّات المكتب المذكور من توقيفه، بتاريخ 21-2-2025، بكمينٍ محكمٍ، في بلدة حورتعلا البقاعيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختصّ.