عن "البايجر".. الموساد يُفصح عن معلومات للمرة الأولى!

A + A -

في تصريحات جديدة، وصف رئيس جهاز موساد العدو الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، عملية "البيجر" التي نفذها الموساد بأنها كانت "نقطة تحول في الحرب مع حزب الله، مؤكداً أنها وجهت ضربة قاصمة للحزب وأضعفت معنوياته" بحسب قوله.

وأوضح بارنيا أن تفجير أجهزة الاتصال بعد عملية "البيجر" كان مخططاً له منذ أكثر من عشر سنوات، وأن العملية أظهرت تفوق الحيلة على القوة العسكرية. وأشار إلى وجود صلة مباشرة بين عملية "البيجر" واغتيال الشهيد السيد نصر الله، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف بارنيا أن الموساد يعمل على جمع معلومات حساسة عن إيران ووكلائها في المنطقة، وأن "إسرائيل" لن تسمح لإيران بتحقيق مخططاتها ضدها.