تعديل الدوام الدراسي؟

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي مذكرة تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية في فترة قبل وبعد الظهر خلال شهر رمضان المبارك.

وطلبت من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، والمدارس العاملة بدوام بعد الظهر ،الالتزام بما يلي:

أولا: تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.

تعتمد مدة الاستراحة بــ 15 الى 20 دقيقة.

ثانيا: في ما يتعلق بالمدارس والثانويات والمعاهد التي سبق لها ونالت الموافقة على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة، يستمر العمل بهذه الموافقة شرط الالتزام بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولا اعلاه.