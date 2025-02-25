الرئيس عون يسلّم تصريح الذمة المالية

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زار رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة، القاضي كلود كرم، وبحضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته رقم 175/2020.

وأمس الاثنين، زار وزير الإعلام بول مرقص، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان، حيث عقد اجتماعًا مع كرم وأعضاء الهيئة.

وقدم الوزير مرقص خلال الزيارة تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كوزير للإعلام. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامه بالشفافية وحرصه على تفعيل دور الهيئة في محاربة الفساد.