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الأنباء الكويتية: في العاصفة الثلجية القطبية التي تضرب لبنان، وبحسب الأب ايلي خنيصر كاهن رعية الخنشارة والجوار في المتن الشمالي لطائفة الروم الكاثوليك والمتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، فإن الثلوج حاضرة مع البرودة القطبية من دون تراكمات ثلجية تذكر.

وقد لامست ارتفاع 400 متر في المناطق الوسطى، وارتفاع 100 متر في الشمال لجهة هطول النفنفات الثلجية.

وقال خنيصر ان المنخفض الجوي الذي أطلق عليه اسم «آدم»، سيزنر الشرق الأوسط بالجليد جراء الرياح القطبية الشمالية، وصولا إلى قطر والكويت والدمام ووسط المملكة العربية السعودية.

وكانت السواحل اللبنانية شهدت سقوط نفنفات ثلجية على ارتفاع لامس 100 متر. وتسبب تشكل طبقات الجليد في ارتفاعات متوسطة بإغلاق المؤسسات التربوية المدرسية في غالبية المناطق اللبنانية. فيما فتحت بعض الجامعات الخاصة في بيروت أبوابها، وسجلت غيابات للطلاب وعدد من الأساتذة.

وتدنت درجة الحرارة على الساحل اللبناني إلى اثنتين. ونزلت تحت الصفر في مناطق متوسطة وأخرى جبلية.

وارتفع الطلب على استخدام مادة المازوت لوسائل التدفئة وكذلك الحطب، تحسبا لموجات صقيع أخرى قد تضرب البلاد. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لحوادث انزلاق عدة في جميع المناطق اللبنانية، مرفقة بمشاهد عن الثلج الأبيض الذي غطى مساحات واسعة في البلاد.

وكتبت وزارة الأشغال العامة والنقل على حسابها منصة «إكس»: «لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق وزارة الأشغال تعمل دون توقف على فتح الطرق، إزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع: اللقلوق، زغرتا، بشري، إهدن وضهر البيدر. قودوا بحذر وابقوا على اطلاع».