حسن فضل الله: سفارات أجنبيّة تواصلت مع شخصيّات من أجل منعها من المشاركة في التشييع

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في حديث لـ”الميادين”، الى أن “هناك حرب شعواء شُنَّت ضد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين”، لافتاً إلى أن “سفارات أجنبيّة تواصلت مع شخصيّات من أجل منعها من المشاركة في التشييع”.

ولفت فضل الله، إلى أننا “لم نقصد توجيه رسائل سياسية وتنظيمية وشعبية من التشييع إنما كل ذلك تم وفاءً للشهيدين الكبيرين، والمشاركون في التشييع هم جمهور المقاومة من كل الطوائف والمناطق”.



وذكر أن “أعداد المشاركين في التشييع تعكس محبة الناس وصدقهم والتمسك بالنهج المقاوم لكن مورس تهويل له علاقة بالطقس والأمن ضدّ الناس بهدف منعهم من المشاركة في التشييع”.