living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 شباط 2025

25
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
لاحظت مصادر إعلامية ارتباكاً في تعامل قناة الجزيرة مع تشييع السيد حسن نصرالله باعتباره الحدث الكبير الذي كان العالم كله يراقبه فغابت عملياً عنه طيلة يوم التشييع، ولم يكن ممكناً تصنيف ذلك سوى ضمن خطوات الحصار التي فرضت على الحدث والمشاركة فيه بقرار أميركي، ولم تنجح محاولات التعويض الخبريّ في اليوم التالي عن الغياب، خصوصاً بعد الصفعة التي تلقاها المحور التركيّ القطريّ بمواقف بنيامين نتنياهو من سورية، حيث لا تحييد لهذا المحور من استهدافات “إسرائيل”. وجاء الإعلان عن منطقة أمنية إسرائيلية تصل إلى حدود العاصمة دمشق رسالة تحدٍّ قويّة لهذا المحور، رغم كل الخدمات التي قدّمت على حساب المقاومة في لبنان، وحيث واشنطن لا تقيم حساباً لما يظنه البعض تحالفاً معها يوم تكون المصالح الإسرائيلية في الميزان.

 

كواليس
تقول مصادر أوروبية إن الثنائي الأميركي الروسي نجح بتشكيل المحور المركزي في صياغة الخريطة الأوروبية الجديدة انطلاقاً من أوكرانيا وإن كل ما تفعله أوروبا وأوكرانيا الآن لا يتناسب مع كونهما المعنيّ الأول بالخريطة الجديدة وهو لا يتعدّى محاولات ترقيع فجوات الخريطة بتخفيف الخسائر بدلاً من وهم تحقيق المكاسب، ولذلك لا يبدو الترحيب الأميركي الروسي بشراكة أوروبا وأوكرانيا تعبيراً عن تراجع نحو شراكة ندّية بل سعي لكسب الشرعيّة لترتيبات يضعها الأميركي والروسي ويضع الرتوش لها كل من أوروبا وأوكرانيا مقابل الحصول على التوقيع الأوروبي والأوكراني على خريطة رسمها الأميركي والروسي.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
طلب رئيس الحكومة من قيادة الحرس الحكومي عدم إتخاذ أي تدبير إستثنائي وقطع الطرقات في شوارع بيروت خلال تنقلاته بين منزله والسراي والقصر الجمهوري، حتى لا «نزيد من معاناة الناس في أزمة السير»!


غمز
يحرص تيار سياسي على البقاء في صفوف المعارضة، وعدم إعطاء الحكومة الثقة، رغم أن موقفه لا يقدم ولا يؤخر في نسبة الأصوات التي ستنالها الحكومة وقد تتجاوز الثلثين من عدد النواب!


همس
توقفت أوساط سياسية عند معلومات مسرّبة من عاصمة دولة خليجية كبرى حول حصر المرجعية السياسية لبلادها في بيروت بشخص السفير المقيم في لبنان الذي يتمتع بثقة قيادة بلاده، وتربطه علاقات ودية وقوية مع العديد من القيادات السياسية. ويقوم بالتواصل الدائم مع مختلف الأطراف اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout