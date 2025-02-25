عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 شباط 2025

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الأخبار: GDS تزيد من المال العام

سلام يقود معركة "إجتثاث" المستقبل من الإدارة العامة

واشنطن تشرف على التعليمات الأمنية والمالية

ناس المقاومة مستمرون

بعد حشد الأحد... تشييع ضخم لصفي الدين جنوباً

"السياديون" مصدومون: حزب الله تعافي فعلا

الديار: اختتام مراسم الإستفتاء الشعبي حول المقاومة... والثقة محسومة للحكومة

«إسرائيل» تبدأ التقسيم في سوريا... وواشنطن «تفاتح» مسؤولين بالتطبيع

اللواء: جلسات «الثقة المضمونة» تنطلق اليوم.. وجنوح نيابي لاجترار الكلام!

سلام إلى السعودية منتصف رمضان مشدداً على الضغوط لاستكمال الإنسحاب الإسرائيلي

النهار: نصف المجلس في منبريات "الثقة"



الجمهورية: بعد الثقة... جرعة تعيينات

75 نائبًا طلبوا الكلام

البناء: تقارب ترامب بوتين يخيّم على أوروبا… وقرارات أمميّة لملامح الحل الأوكرانيّ / خطة نتنياهو لسورية تخيّم على المنطقة… واتفاق غزة يترنّح ودعوات للتمديد / تشييع حاشد للسيد صفي الدين… وجلسة الثقة النيابيّة للحكومة تبدأ اليوم سياسيّة

l'orient le jour: Municipales 2025 : la machine mise en marche, place aux calculs prudents



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: خلافات «علنية» داخل «حماس» حول «هجوم 7 أكتوبر» وتداعياته

قيادي بالحركة يتحفظ بشأن الهجوم... والمتحدث باسمها يؤكد «الحق في المقاومة»



الأنباء الكويتية: وزارتا الزراعة والبيئة أكدتا عدم تأثر محصول الزيتون بالفوسفور في مناطق قصفتها إسرائيل

الحكومة تطرح بيانها على المجلس النيابي اليوم و«لبنان القوي» والنائب بدر إلى «حجب الثقة»