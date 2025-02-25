الشرق الأوسط السعودية: حزب الله أمام ولادة سياسية جديدة

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الشرق الاوسط السعودية: بيروت: محمد شقير-

بينما يبدأ البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام تمهيداً لمنح الثقة، رأت مصادر سياسية لبنانية أن «حزب الله» يقف على مشارف الدخول في ولادة سياسية جديدة.

وهذا ما ركّز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطابه الوداعي لسلفيه الأمينين العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الذي اتسم بواقعية سياسية غير مسبوقة.

وحسب المصادر، فإن ذلك ليس بسبب تغييبه لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، موكلاً أمره للدولة اللبنانية للتحرك دبلوماسياً لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب، وإنما لأنه فتح الباب على مصراعيه، وللمرة الأولى، أمام انخراط الحزب في المرحلة السياسية الجديدة.



