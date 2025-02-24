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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، وفدا من "رابطة المودعين"، تحدث باسمهم رائد بو حمدان،

وقال: "كان اللقاء من أجل وضع قضية المودعين والودائع على طاولة البحث، بعد الإيجابية التي تلقيناها مع تكليف الرئيس سلام، هناك فرصة لإحقاق العدالة في ملف الودائع. ولقد نقلنا له ملاحظاتنا على الفقرة المتعلقة بالودائع والمودعين في البيان الوزاري، ولكن هناك حاجة إلى توضيح أكثر للوجهة الاقتصادية والمالية والنقدية التي ستتخذها الحكومة لاحقاق الحق، إيمانا منا بأن المرحلة المقبلة ستكون، كما وعد دولته، مرحلة إنقاذ وإصلاح ونهوض، ولكن هناك حاجة أيضا لاستعادة ثقة الناس بإحقاق العدالة التي لها مسار محدد نعمل عليه، ويقضي بتحميل المسؤوليات والخسائر إلى من تسبب وراكم الأرباح في الفترة الماضية، وهم تحديدا أصحاب المصارف وشركاؤهم من السلطة السياسية".

وأبدى بو حمدان "استعداد الرابطة للتعاون والدفع من أجل أن يحصل المودعون على حقوقهم".

"المنصة النسوية"

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من "المنصة النسوية" في لبنان ضم: يارا نصار، جمانه مرعي، رولا مخايل، زويا روحانا، عبير شبارو، ومحمد يونس.

وعرض الوفد لرئيس الحكومة عمل المنصة المتمثل بالدفع نحو مقاربة شمولية لموضوع المساواة بين الجنسين في لبنان.

بعد اللقاء، قالت شبارو: "بحثنا في كيفية إدماج قضايا المرأة في كل الخطط والتعيينات المقبلة، لأن للمرأة دورا أساسيا في نهوض البلد، ونحن نعرف أن دولته داعم لقضايا المرأة".

أضافت: "لقد ركزنا أيضا على أن تضمن التعديلات التي ستدخل على قانون الانتخاب كيفية تمثيل المرأة وإلغاء التمييز ضدها من كل القوانين مع تفعيل الهيئة الوطنية للمرأة" .

واستقبل الرئيس سلام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

ومن زوار السرايا الكبيرة، الوزيرة السابقة نجلا رياشي.