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قوى الامن: توقيف شخص يخزن المخدرات داخل منزله

24
FEBRUARY
2025
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتخزين المخدِّرات في منزله وترويجها وتوزيعها على المروّجين في منطقة الضاحية الجنوبية.

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم تجارة وترويج المخدّرات، وبحقه مذكرة توقيف بالجرم ذاته.

بتاريخ 18-2-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم، أثناء قيامه بتوزيع المخدرات على متن دراجة آلية دون لوحات (تم ضبطها).

بتفتيشه والدراجة ومكان تخزينه للمخدرات في منزله في محلة حي السّلّم، تم ضبط ما يلي:

- بندقية كلاشينكوف مع ممشطين و/58/طلقة ومتمماتها.

-/178/ قطعة من مادة حشيشة الكيف، زنتها بالكامل حوالى /14/ كلغ

-/79/ مظروفًا من مادة الماريجوانا، زنتها بالكامل حوالي /1،2/ كلغ

-/142/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين، زنتها بالكامل حوالي /632،9/غ.

-/205/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنتها بالكامل حوالي /815/غ.

-/6/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /63،3/غ.

- علبة بداخلها ورق لف، سيجارة حشيشة.

- أكياس نايلون تُستَخدَم للتوضيب، أدوات صغيرة لون أسود تُستَخدم لتعاطي المخدرات.

-/6/ هواتف خلوية ومبالغ مالية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله وتوزيعها على المروّجين في منطقة الضاحية الجنوبية، وذلك لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختصّ".

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