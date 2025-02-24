وزير الدفاع عرض مع سفيري اسبانيا وكندا للتطورات واستقبل درغام ومفوض الحكومة في "العسكرية"

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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم ،سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو. وخلال اللقاء تم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.

وكان عرض للتعاون العسكري بين البلدين، وشكر الوزير منسى لإسبانيا دعمها الدائم للبنان، منوّها بالدور الذي تقوم به الوحدة الإسبانية في إطار القوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، محيياً التضحيات التي قدمتها في الجنوب.

وعرض وزير الدفاع مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم العلاقات بين لبنان وكندا والتطورات في لبنان والمنطقة.

وأكدت ماكولوم مواصلة بلادها دعم المؤسسة العسكرية.

والتقى وزير الدفاع النائب اسعد درغام وبحث معه التطورات والمستجدات في البلاد.

وبحث الوزير منسى مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في سير العمل في المحكمة وسبل تطويرها.