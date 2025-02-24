living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع عرض مع سفيري اسبانيا وكندا للتطورات واستقبل درغام ومفوض الحكومة في "العسكرية"

24
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم ،سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو. وخلال اللقاء تم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.
وكان عرض للتعاون العسكري بين البلدين، وشكر الوزير منسى لإسبانيا دعمها الدائم للبنان، منوّها بالدور الذي تقوم به الوحدة الإسبانية في إطار القوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، محيياً التضحيات التي قدمتها في الجنوب.
 
وعرض وزير الدفاع  مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم العلاقات بين لبنان وكندا والتطورات في لبنان والمنطقة. 
وأكدت ماكولوم مواصلة بلادها دعم المؤسسة العسكرية.
 
والتقى وزير الدفاع النائب اسعد درغام وبحث معه التطورات والمستجدات في البلاد.
 
وبحث الوزير منسى مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في سير العمل في المحكمة وسبل تطويرها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout