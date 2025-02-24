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إنزلاقات على طرقات الضنية بسبب الجليد!

24
FEBRUARY
2025
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تسببت طبقة الجليد التي تشكلت على طرقات الضنية بسبب الصقيع وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أغلب المناطق في وقوع حوادث إنزلاقات للسيارات العادية أو الرباعية الدفع، في بلدات نمرين وبقرصونا وبخعون، من دون أن تؤدي لوقوع إصابات في الأرواح واقتصرت الأضرار على الماديات.

ووقعت هذه الحوادث برغم نداءات وُجّهت إلى المواطنين على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، دعتهم إلى عدم التوجه للمناطق الجبلية خصوصاً التي يزيد إرتفاعها 800 متر فوق سطح البحر إلا عند الضرورة وللسيارات المجهزة.

وشوهدت سيارات عدة عالقة على طرقات الضنية الجبلية وسط الثلوج المتراكمة وطبقة الجليد التي تشكلت عليها فأعاقت حركة المرور، وسط استنفار لورش الدفاع المدني والبلديات واتحاد بلديات الضنية ووزارة الأشغال لإعادة فتح الطرقات المقطوعة.

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