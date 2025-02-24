بالصور - مارتين نجم كتيلي في لقاء مع التجمع من أجل لبنان: أخطار وجودية تهدد لبنان وتحديات أمام الحكومة

A + A -

تحدثت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي في لقاء نظمه التجمع من اجل لبنان في باريس بعنوان "العهد الجديد: الواقع والتحديات".

ولفتت كتيلي الى الأخطار الوجودية التي يواجهها لبنان والتحديات امام الحكومة ومقاربة التيار لممارسة المعارضة الإيجابية والبناءة.



وقد كانت مناسبة للمشاركة مع رئيس التجمع من اجل لبنان الدكتور أنطوان شديد في تسليم بطاقات انتساب إلى التيار لبعض المنتسبين الجدد من اعضاء الجالية اللبنانية في باريس.



وحضر اللقاء إضافة إلى مجموعة من شابات وشباب التجمع من اجل لبنان والمسؤولين فيه، ممثلون عن تيار المستقبل وتيار المردة وحزب الكتائب.