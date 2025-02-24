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النتائج ظهرت.. هل من فوسفور في الزيتون؟

24
FEBRUARY
2025
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صدر عن وزارتي الزراعة والبيئة البيان الآتي: "نظراً لحجم الجرائم البيئية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي خلال عدوانه على لبنان، واستجابة للتساؤلات حول المخاوف بشأن تأثير الفوسفور على المحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية، تؤكد وزارتا الزراعة والبيئة أن الفحوصات المخبرية الأولية التي أُجريت على عيّنات من المحاصيل، ولاسيما الزيتون، أظهرت عدم تأثرها بالفوسفور، مما يجعل استهلاكها آمناً.
وتجدر الإشارة إلى أن الفوسفور الأبيض، باعتباره مادة حارقة، له تأثير مباشر على الاراضي الزراعية والأحراج من ناحية الحرائق، في حين أن ترسّباته تعود إلى الدورة البيوجيوكيميائية الطبيعية، مما يجعل استهلاك المحاصيل المنتجة، والتي لم تحترق، آمناً.
أما الأثر غير المباشر الذي قد يترتب على وجود نسب عالية من عنصر الفوسفور في التربة، فقد ينعكس على إنتاجية المحاصيل في الاراضي ذات التركيز العالي مما يستوجب مواكبة المزارعين بهدف ارشادهم إلى سبل تعافي التربة".
وتؤكد الوزارتان "التزامهما الكامل بحماية البيئة وصحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الزراعية".

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