أجواء شديدة البرودة مستمرة حتى هذا الموعد!

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يستمر تأثير المنخفض الجوّي القطبي المنشأ “آدم” بطقس متقلّب وشديد البرودة حتى يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة بدءًا من ارتفاع ٤٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ٤٠٠ متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين:

غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية ودون معدلاتها (ما بين ٨ الى ١٠ درجات) وأجواء شديدة البرودة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة في المناطق الداخلية خلال النهار مع رياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجيًا خلال الليل، كما نحذّر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٦٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

– الثلاثاء:

غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٧ درجات لذا يبقى التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٨٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

– الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية.