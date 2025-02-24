living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أجواء شديدة البرودة مستمرة حتى هذا الموعد!

24
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستمر تأثير المنخفض الجوّي القطبي المنشأ “آدم” بطقس متقلّب وشديد البرودة حتى يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة بدءًا من ارتفاع ٤٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ٤٠٠ متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين:

غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية ودون معدلاتها (ما بين ٨ الى ١٠ درجات) وأجواء شديدة البرودة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة في المناطق الداخلية خلال النهار مع رياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجيًا خلال الليل، كما نحذّر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٦٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

– الثلاثاء:

غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٧ درجات لذا يبقى التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٨٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

– الأربعاء:
قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout