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سورية: نتنياهو يأمر بـ«إخلاء» الجنوب: انفتاح باب التقسيم

24
FEBRUARY
2025
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الأخبار: المشرق العربي:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال رفضه وجود أي قوات سورية في الجنوب السوري. وقال نتنياهو، أمس، إنه لن يسمح لقوات النظام السوري الجديد بالانتشار جنوب مدينة دمشق، من دون أن يحدد الموقع الجغرافي بدقّة. كما فتح الباب على مصراعيه أمام توغّل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري تحت عباءة حماية الدروز، وقال إنه «لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية»، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان مشروع تقسيم سوريا، ويتطلب موقفاً حازماً من القوى الفاعلة في السويداء، خصوصاً بعد الإعلان عن تشكيل «مجلس عسكري» ما زال الهدف منه غامضاً بالرغم من إعلانه التمسك بوحدة سوريا.

 

وتزامنت تصريحات نتنياهو أيضاً مع إعلان صحافي إسرائيلي يعمل في القناة «12» إنتاج فيلم وثائقي حول سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

 

ونشر الصحافي، الذي زار سوريا أكثر من مرة في السنوات الماضية، وبشكل خاص الجنوب السوري ومناطق في الشمال، وهي مناطق كانت تخضع لسيطرة قوات المعارضة التي باتت تسيطر على الحكم في سوريا الآن، صورة له من أحد مقاهي دمشق، الأمر الذي دفع ناشطين سوريين إلى تنظيم حملة لطرده من سوريا ومنع أي إسرائيلي من دخول البلاد، وسط حالة تجاهل من قبل السلطات السورية.

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