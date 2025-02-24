"إسرائيل": مشاهد جنازة نصرالله تعكس مفترق الطرق الذي يواجهه لبنان...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في ضوء تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق المشيعين، وأثناء إلقاء قاسم كلمته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ «الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلّق فوق بيروت خلال جنازة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ترسل رسالة واضحة وهي من يهدّد ويهاجم إسرائيل سيكون مصيره الموت».

وأعلن الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة «إكس»: «اليوم (أمس) هو يوم جنازة حسن نصرالله. اليوم أصبح العالم مكاناً أفضل».

وفي سياق متصل، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنّ مشاهد جنازة نصرالله «تعكس مفترق الطرق الذي يواجهه لبنان»، معتبرًا «أنّ لبنان إما أن يبقى تحت الاحتلال الإيراني ممثلًا بـ»حزب الله»، أو يسلك طريق التحرر واستعادة حريته».



