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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

طوفان بشري مليوني كان في وداع الأمين العام لـ»حزب الله» الشهيد السيد حسن نصرالله وخليفته الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواهما الأخير، وملأ مدينة كميل شمعون الرياضية وجوارها والطرق المؤدية إليها في بيروت، كما غصّت به أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وشوارعها، ولم يعكّره تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي مرّتين وعلى علو مخفوض فوق مكان التشييع والمشيّعين، الذين لم يهلعوا وراحوا يهتفون «الموت لأميركا» و»الموت لإسرائيل»، في الوقت الذي كان يتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، محدداً خياراته الداخلية وعلى مستوى المقاومة.



وكان الطوفان البشري بدأ يتعاظم منذ السبت وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشدّدة اتخذها الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية، ليبلغ ذروته قبل التشييع الذي بدأ عند الأولى بعد الظهر لينتهي في السابعة والنص مساءً بمواراة السيد نصرالله في الثرى في محلة برج البراجنة، على أن يوارى السيد صفي الدين في مسقط رأسه دير قانون النهر في الجنوب اليوم.

وقد حضرت التشييع وفود من 80 دولة أبرزها وفد إيراني رفيع المستوى ضمّ رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي اللذين وصلا في طائرة إيرانية.



