عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 شباط 2025

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الأخبار: زمن المقاومة لا زمن الإحتلال

النهار: "حزب الله" يُشهر "ترسانته الشعبية"

الجمهورية: طوفان بشري يودّع نصرالله

رسائل التشييع

الديار: الوداع الكبير وراية الوفاء



البناء: أضخم حشد مليوني في لبنان بوجه الطائرات الإسرائيلية: على العهد يا نصرالله / قاسم: • وراء الدولة لتحرير الأراضي المحتلة وردّ الاعتداءات… والمقاومة قويّة / • سنشارك في بناء الدولة القويّة والعادلة تحت سقف الطائف… ولبنان وطن نهائيّ

اللواء: وداع مشهود للسيدين نصرالله وصفي الدين: الدولة هي الملاذ ورسالة إسرائيلية خائبة

مصارحة بين الوفد الإيراني والمسؤولين: المطار مسؤولية الدولة واتفاق على عدم التدخل بالشؤون الداخلية



l'orient le jour: « Il était le Liban… le vrai » : à la Cité sportive, c’est toute une ère que l’on enterre



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «حماس» ترفض إجراء مزيد من المحادثات دون إفراج إسرائيل عن سجناء متفق عليهم



الأنباء الكويتية: الدولة أمَّنت سلامة المشاركين في تشييع الأمينين العامين لـ «حزب الله».. والتعيينات تتصدر المشهد السياسي وفي طليعتها «قيادة الجيش»

الحكومة إلى جلسة نيل الثقة.. وعون: لبنان تعب من حروب الآخرين