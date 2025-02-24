عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 شباط 2025

الأخبار: زمن المقاومة لا زمن الإحتلال
النهار: "حزب الله" يُشهر "ترسانته الشعبية"
الجمهورية: طوفان بشري يودّع نصرالله
رسائل التشييع
الديار: الوداع الكبير وراية الوفاء
البناء: أضخم حشد مليوني في لبنان بوجه الطائرات الإسرائيلية: على العهد يا نصرالله / قاسم: • وراء الدولة لتحرير الأراضي المحتلة وردّ الاعتداءات… والمقاومة قويّة / • سنشارك في بناء الدولة القويّة والعادلة تحت سقف الطائف… ولبنان وطن نهائيّ
اللواء: وداع مشهود للسيدين نصرالله وصفي الدين: الدولة هي الملاذ ورسالة إسرائيلية خائبة
مصارحة بين الوفد الإيراني والمسؤولين: المطار مسؤولية الدولة واتفاق على عدم التدخل بالشؤون الداخلية
l'orient le jour: « Il était le Liban… le vrai » : à la Cité sportive, c’est toute une ère que l’on enterre
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» ترفض إجراء مزيد من المحادثات دون إفراج إسرائيل عن سجناء متفق عليهم
الأنباء الكويتية: الدولة أمَّنت سلامة المشاركين في تشييع الأمينين العامين لـ «حزب الله».. والتعيينات تتصدر المشهد السياسي وفي طليعتها «قيادة الجيش»
الحكومة إلى جلسة نيل الثقة.. وعون: لبنان تعب من حروب الآخرين