بعد تعيين قائد للجيش... هل ستكر سبحة التعيينات؟

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الأنباء الكويتية: بالنسبة لتعيينات المرتقبة في جلسة الحكومة الأولى بعد نيلها الثقة، فتتصدرها تلك الأمنية، في ضوء الشغور في منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام، وشغولهما بالإنابة من قبل اللواءين حسان عودة (الجيش) وإلياس البيسري (الأمن العام).

في حين لم يحسم تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، بعد تمديد سن التقاعد للواء عماد عثمان سنة ثانية تواليا.

وبعد تعيين قائد جديد للجيش، تكر سبحة التعيينات، سواء الأمنية أو الإدارية، مع اعتماد معايير أعلى درجات الكفاءة، كما جرى في اختيار أعضاء الحكومة من وزيرات ووزراء.