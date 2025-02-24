الحكومة إلى جلسة الثقة... ثم "التعيينات"

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الأنباء الكويتية: تتجه الأنظار غدا إلى ساحة النجمة، حيث يبدأ المجلس النيابي مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، والتي يتوقع ان تكون مرتفعة توازيا مع الثقة الشعبية، على أمل ان تكون خشبة خلاص مما يتخبط فيه البلد. وبعد الثقة يحين موعد التعيينات الإدارية، إذ ان أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية شاغرة وتدار إما بالإنابة أو بالوكالة.

ولا يمكن تحفيز الإدارة وانطلاق عملها ومواكبة الخطط والتعهدات التي أعلنتها الحكومة، من دون تعيينات تراعى فيها الكفاءة، وتكون بعيدة عن المحسوبيات والمحاصصة الحزبية والطائفية، وان كان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين الطوائف في وظائف الفئة الأولى.