تدابير سير يوم غدٍ الإثنين لمناسبة تشييع الشهيد سماحة السيّد هاشم صفي الدين

A + A -

صــدر عـن المـديريـة العــامـة لقـــوى الأمـــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة

مـا يلـي:

بتاريخ 24-2-2025، ستقام مراسم تشييع الشّهيد سماحة السّيّد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النّهر، حيث سيوارى الثّرى في جبّانة البلدة، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من المواطنين.

لذلك، سيتم منع مرور الآليّات، اعتباراً من السّاعة العاشرة صباحاً من التّاريخ المذكور أعلاه وإلى حين الانتهاء، على الطّرقات التّالية:

الطّريق الممتد من مثلث دير قانون النّهر وصولاً إلى بلدة جنّاتا – مفرق طورا.

الطّريق الممتد من تقاطع مدرسة الإيليت – العبّاسيّة حتى مثلّث دير قانون النّهر.

لذلك، يُرجى من المواطنين التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.