قاسم في مراسم التشييع: سنكمل الطريق ولو قتلنا جميعاً!

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في مراسم تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت، ألقى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، كلمة مؤثرة تناول فيها مسيرة القائدين الشهيدين.



وقال الشيخ قاسم في كلمته: "نودع اليوم قائداً تاريخياً استثنائياً، قائدًا وطنيًا، عربيًا، إسلاميًا، وكان يمثل قبلة الأحرار في العالم".



وأضاف: "السيد نصر الله العزيز، قاد المقاومة إلى الأمة، وقاد الأمة إلى المقاومة، وبات كلاهما معه قلبًا واحدًا".

وتابع الشيخ قاسم قائلاً: "السيد نصر الله أحب الناس، وأحبه الناس، وكان قائد العقول والقلوب، ولم تكن وجهته إلا فلسطين والقدس".



وأكد الشيخ قاسم أن "مساهمة السيد نصر الله كانت عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية، ونحن سنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخط".



وأضاف: "طريق السيد نصر الله سنكمله ولو دمرت بيوتنا على رؤوسنا وقتلنا جميعاً".



وختم الشيخ قاسم بالقول: "إنا على العهد يا نصر الله، وسنكمل الطريق ولو قتلنا جميعاً".