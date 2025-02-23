وزير الداخلية يتابع سير الاجراءات الأمنية في المدينة الرياضية

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تابع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، منذ الصباح، سير التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني لمناسبة التشييع القائم في مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها.

وتفقد لهذه الغاية غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي، واطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والضباط المعنيين على حسن تنفيذ الخطة الموضوعة وكل الاجراءات المتخذة على الارض لجهة ضبط الأمن على الطرقات وحفظ أمن المواطنين والمشيعيين وتنظيم حركة السير في المحيط.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية قد بدأت تنفيذ الاجراءات الأمنية اللازمة منذ مساء امس وفجر اليوم على كل الجادات والطرقات المؤدية من بيروت وكل المناطق إلى مكان التشييع في المدينة الرياضية.