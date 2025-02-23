صقيع "ADAM" مستمرّ حتى الثلاثاء..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا على قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية ودون معدلاتها (ما بين 8 الى 10 درجات) وأجواء شديدة البرودة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة في المناطق الداخلية خلال النهار مع رياح ناشطة أحيانا، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:يستمر تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ "آدم" بطقس متقلب وشديد البرودة حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، كما يتكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 400 متر وما فوق خاصة شمال البلاد.

تحذير:من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 400 متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا ومساء

وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات ونسبة رطوبة معتدلة، مع إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة اعتبارا من ارتفاع 500 متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانا. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين:غائم جزئيا على قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية ودون معدلاتها (ما بين 8 الى 10 درجات) وأجواء شديدة البرودة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة في المناطق الداخلية خلال النهار مع رياح ناشطة أحيانا، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الثلاثاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات لذا يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 4 الى 10 درجات، فوق الجبال من1 الى 4 درجات، في الداخل من 2 الى 3 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين10 و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.

- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس: 17,28.