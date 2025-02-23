200 ألف بقاعي توجهوا إلى العاصمة للمشاركة في التشييع!

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تواصل منذ ساعات الفجر توجه أبناء محافظة بعلبك الهرمل إلى العاصمة بيروت، في سياراتهم الخاصة أو بواسطة الحافلات المختلفة الأحجام، للمشاركة في تشييع أميني "حزب الله" الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، غير آبهين بطبقات الجليد التي تشكلت خلال ساعات الليل على الطرقات، ولامس عدد البقاعيين الذين تقاطروا إلى مدينة كميل شمعون الرياضية منذ يوم أمس حوالي 200 ألف مواطن، بناء على رصد أعداد السيارات والحافلات التي رفعت صور السيد نصرالله والأعلام والرايات.

وقد أعدت قيادة "حزب الله" في منطقة البقاع كل التدابير والإجراءات اللوجستية لإبقاء الطرقات مفتوحة، وتأمين سلامة الوفود التي لبت النداء وأصرت على المشاركة في مراسم التشييع رغم حالة الطقس، وانتشرت على طول الطريق الدولية الفرق الصحية والإسعافية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، والمضائف التطوعية لخدمة الناس.

وبدورها تابعت قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع، نشر فرق الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية- مفوضية البقاع على طول الطريق من الهرمل حتى نقطة ضهر البيدر، لخدمة ومتابعة البقاعيين المشاركين في تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين، وأقامت المناطق الحركية نقاط متابعة للغاية نفسها.