تحذير بسبب العاصفة الثلجية!

A + A -

أصدرت جمعية "اليازا" بيانا تحذر فيه من "خطورة الوضع الناجم عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حاليا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في المناطق التي تعلو 800 متر وما فوق، تسببت الثلوج والجليد في تغطية الطرق بشكل كثيف، ما يجعل القيادة في هذه المناطق شبه مستحيلة ويهدد السلامة المرورية"، داعية "المواطنين والسائقين إلى تجنب التحرك في هذه المناطق تحت الظروف العاصفة، حتى في حال الضرورة، حفاظا على حياتهم".

كما ناشدت المتضررين أو من يواجهون أي خطر التواصل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني لتقديم الدعم والإغاثة في حال حدوث حوادث أو احتجازات.

وتسعى الجمعية الى تقليص الحوادث المرورية والإصابات المحتملة نتيجة الظروف الجوية القاسية، مشددة على "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة".