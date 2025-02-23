حشود كبيرة تتجه نحو مدينة كميل شمعون الرياضية..

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تتوجه حشود كبيرة من المشاركين في مراسم تشييع الامينين العامين السابقين ل"حزب الله" السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، سيرا على الأقدام من كل المناطق اللبنانية في اتجاه مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تقام مراسم التشييع.

وغصت كل الطرق المؤدية للمدينة الرياضية بالمسيرات الشعبية التي تضم، نساء واطفالا ورجالا ومسنين، رافعين صور الشهداء وخطابات للسيد نصر الله كان تحدث فيها عن حرمة إطلاق النار وحصره بإتجاه صدر العدو الإسرائيلي فقط، وهو ما يشدد عليه المنظمون لمراسم التشييع، حرصا على السلامة العامة.

وعلقت شاشات ضخمة على معظم الطرق في إتجاه المدينة الرياضية ليتسنى للمشاركين على الطرق حضور مراسم التشييع.

وتنتشر وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي في كل الطرقات حيث تعمل على ارشاد وتوجيه الحشود التي تتقاطر بإتجاه المدينة الرياضية .