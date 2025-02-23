الثلوج على 400 متر

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الديار: في احوال الطقس، وعلى عكس توقعات مصلحة الأرصاد الجوية ، انحسر تساقط المطر والثلوج في الساعات الماضية، في عدد من المناطق اللبنانية، فيما غطّى النفناف الأبيض المناطق الجبلية الشمالية وسط صقيع ورياح شمالية باردة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ، غائماً إجمالاً مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات، تهطل أمطار متفرقة وانفراجات واسعة خلال تلك الفترة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر.

ويتوقع أن تشتدّ الأمطار في المناطق الشمالية حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس الـ 400 متر في تلك المناطق.