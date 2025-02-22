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تدابير سير جديدة بمناسبة تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

22
FEBRUARY
2025
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 أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة، انه إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق باتّخاذ تدابير سير بمناسبة إقامة مراسم تشييع الشهيدَين سماحة السّيّد حسن نصر الله وسماحة السّيّد هاشم صفيّ الدّين في مدينة كميل شمعون الرياضيّة بتاريخ 23-2-2025.

أوّلًا: مع بدء توافد المشاركين في التشييع، ونظرًا إلى كثافة السير على مداخل بيروت المؤدّية إلى المكان المذكور، وضغط السير على مداخل الضاحية: خلدة – الشويفات – طريق المطار – أوتوستراد الأسد، يرجى من المواطنين الكرام الذين لا يقصدون مكان التشييع، باستثناء قاصدي مطار رفيق الحريري الدولي، تجنّب سلوك الطرقات المؤدّية إلى مكان إقامة المناسبة، تسهيلًا لحركة المرور.

ثانيًا: بسبب تراكم طبقات من الجليد على طريق عام ضهر البيدر:

– تمّ قطع السير من بحمدون باتجاه البقاع.

– يرجى من المواطنين عدم سلوك طريق شتورة ضهر البيدر بيروت بسبب خطورة الطريق وصعوبة سلوكها، حفاظًا على سلامتهم.

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