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رئيس الجمهورية ابرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئًا بـ"يوم التأسيس"

22
FEBRUARY
2025
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رئيس الجمهورية ابرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئًا بـ"يوم التأسيس"
نعتز بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي وبالعلاقات التاريخية بين بلدينا
ونعتزم مواصلة تمتينها وتطويرها في مختلف المجالات
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ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، مهنئاً بـ" يوم التأسيس"، وجاء في البرقية:
"فيما تحتفل بلادكم الشقيقة بيوم التأسيس السعودي، الذي يؤكد على الجذور الراسخة لمملكة الخير، وإرث شعبها العريق، يسرُّني أن أتوجَّه إلى جلالتكم بأسمى مشاعر التهنئة القلبية، وأطيب التمنيات بمواصلة تقدم السعودية على دروب الازدهار والتطور والسلام.
وأؤكد لكم في هذه المناسبة عزمي على مواصلة تطوير علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات التي تحقق مصالح بلدينا، وتمتين الروابط بين شعبينا اللذين تشدهما أواصر المحبة والتقدير المتبادلين.
وفي الختام، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في مسؤولياتكم الوطنية، سائلا الله عزَّ وجل، أن يحفظ المملكة العربية السعودية برعايته، وينعم عليها ببركاته."
كذلك ابرق الرئيس عون الى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان للغاية نفسها، وجاء في برقية التهنئة :
"يسرُّني أن أتوجَّه إليكم بتهنئتي القلبية في يوم التأسيس السعودي، الذي يشهد على ماضي المملكة الراسخ في الوحدة والتضامن ورصِّ الصفوف بين أبناء الأرض الواحدة.
في هذه المناسبة الكريمة، لا يسعني إلا أن أؤكد على اعتزازي بالروابط الأخوية التي تجمع شعبينا، والعلاقات التاريخية بين بلدينا، والتي عكسها وقوف السعودية إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمراحل، ، ومؤازرته في مواجهة التحديات. وسأحرص على الدوام أن تظل العلاقات بين بلدينا في أفضل حالاتها، بما يخدم مصالح شعبينا العليا.
وأتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في مسؤولياتكم الوطنية، سائلا الله عزَّ وجل، أن يحفظ المملكة العربية السعودية برعايته، وينعم عليها ببركاته."

 

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